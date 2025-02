Ecco la panchina nera. Simbolo di inclusione

Sensibilizzare chi frequenta i luoghi all’aperto su ciò che provano i non vedenti nella loro vita quotidiana. È il messaggio della panchina nera, a loro dedicata, inaugurata ieri mattina in piazza Lucchesi, a Ponterosso. L’iniziativa, in assoluto la prima di questo genere in Italia, è stata fatta combaciare con la "Giornata nazionale del braille" su proposta di Susanna Checchi, consigliere dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Lucca. Al progetto hanno contribuito l’associazione "Ponterosso nel cuore" e il consigliere Giacomo Vannucci (Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto). "La panchina è un simbolo contro l’indifferenza – ha esordito l’assessore al sociale Tatiana Gliori – e un monito dell’impegno, che deve essere quotidiano e di tutti, a costruire una società equa, accogliente e solidale". Ai presenti è stato spiegato che il nero simboleggia il buio che scandisce la vita di chi non ha l’uso della vista.

"Sensibilità, ascolto e condivisione – ha sottolineato Checchi – sono elementi che distinguono la comunità di Pietrasanta. Purtroppo la disabilità è di chi la vive ma la sinergia tra chi amministra e il territorio, come sta facendo il Comune attraverso la Consulta del volontariato e l’attenzione speciale degli assessori Gliori e Cosci, dimostra che le barriere si possono abbattere". Infine, via via, gli altri interventi. L’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci ha ricordato come piazza Lucchesi non sia più "un pezzo di terra senza identità, ma un’area-gioco inclusiva". L’assessore all’associazionismo Andrea Cosci ha invece annunciato che sarà collocata una piccola targa per spiegare la finalità della panchina, mentre Vannucci ha ringraziato "Ponterosso nel cuore" per aver contribuito a rendere l’area "a misura d’uomo e di cittadino".