Ecco la macchina da caffè in marmo

Inserire la cialda e gustarsi un buon caffè è un gesto, per molti, abituale. Pochi eletti, visti i prezzi extralusso, dalla prossima estate potranno farlo dpo aver azionato la prima macchina al mondo in marmo. Una novità che solo un terra ricca di creatività e tradizione artistica poteva concepire. L’idea infatti è di due amici pietrasantini, Michele Barsi e Andrea Tesconi, i quali hanno messo a punto il prototipo dal nome “Bianca“, realizzata in puro marmo delle Apuane. Precisamente in arabescato Corchia, materiale di punta della “Barsimarmi Quarries“, storica ditta di Pietrasanta, di cui Michele è responsabile marketing. La macchina, il cui nome è ispiratao alla top model italiana Bianca Balti, oltre al colore del marmo, è frutto della collaborazione tra Michele, Andrea (laureato al Design campus di Firenze), la “Barsimarmi“ per la fornitura del materiale e “La Fenice marmi“ per la lavorazione.

Il prototipo è internamente illuminato da luci a led e provvisto di comandi touch programmati dalla “Kymera srls“. Dopo la messa a punto definitiva, verrà prodotto a tiratura limitata, dato anche l’elevato costo di produzione, con l’arrivo sul mercato previsto quest’estate. "In nome della sostenibilità ambientale e di una politica anti-sprechi – dice Barsi – anche ’Bianca’ è stata realizzata valorizzando l’intero blocco, in questo caso rielaborato in oggettistica di lusso".