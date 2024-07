Ecco il “Don Chisciotte“ di De Ranieri. Dono della Fondazione Del Bianco

Rispetto e conoscenza, amicizia e fratellanza. Valori pronunciati più volte in municipio durante la sigla della donazione effettuata dalla Fondazione Romualdo Del Bianco. L’ennesima firma, dopo quella recente del laboratorio di Franco Cervietti, che va ad arricchire il patrimonio artistico della Piccola Atene visto che l’opera donata è il “Don Chisciotte“ del giovane artista pietrasantino Dino De Ranieri, inserita nel percorso “Omaggio agli artigiani“ allestito a Tonfano tra il pontile e via Versilia fino al 1° giugno 2025. La scultura, in marmo bianco di Carrara, è alta oltre due metri, pesa nove tonnellate: la sua funzione è ispirare curiosità e meraviglia di fronte agli eventi della vita in linea con il programma “Life beyond tourism“ concepito dalla Fondazione per sostenere legami culturali, artistici e scientifici. Il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti ha ringraziato la Fondazioneco e De Ranieri per un’opera "che riprende l’obiettivo che ci siamo dati come città: meravigliare e soprendere attraverso l’arte". L’artista ha invece spiegato di aver voluto catturare il momento in cui Don Chisciotte "scorge l’essenza di verità, giustizia, pensiero puro, lealtà e amore assoluto in questi tempi di guerre e conflitti", mentre Carlotta Del Bianco, presidente della Fondazione, ha ricordato che la donazione "vuole consolidare i legami di amicizia e collaborazione con il comune di Pietrasanta, celebrando il valore dell’arte italiana e individuando alcune figure rappresentative del patrimonio toscano".