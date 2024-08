Ecco i nomi delle aspiranti miss. Elezione il 1° settembre al “Caffè“

A giudicare dalle temperature l’estate è tutt’altro che finita, eppure tra una settimana prenderà il via l’edizione 2025 del Carnevale pietrasantino. Avverrà, come tradizione vuole, con l’elezione di Miss Carnevale, titolo che ad oggi è nelle mani della contrada Pollino-Traversagna dopo la vittoria dell’anno scorso di Dunia Bresciani. La data è già stata annunciata dall’ufficio tradizioni popolari ed è quella del 1° settembre alle 21 al “Caffè“ della Versiliana. La novità riguarda invece i nomi delle aspiranti reginette indicate dalle dieci contrade in gara e approvati due giorni fa dal Comune visto che il termine ultimo per l’iscrizione era quello del 19 agosto.

Ecco allora chi saranno le dieci ragazze pronte a sfidarsi inaugurando la prima competizione del 2025: Maeva Polleschi (Africa-Macelli), Giada Bertacca (Antichi Feudi), Camilla Chiara Casarano (Brancagliana), Angela Improta (Il Tiglio-La Beca), Aurora Tomeo (Collina), Sofia Silicani (Lanterna), Rebecca Biagi (Marina), Sofia Ginevra Tardelli (Pollino-Traversagna), Sofia Biagi (Pontestrada) e India Aida Gabrielli (Strettoia). La serata sarà a ingresso libero e vedrà la prima “uscita” ufficiale della nuova presidente delle giurie Franca Dini. "La partecipazione della comunità – dice l’assessore Andrea Cosci – è la base fondante del nostro Carnevale e, come amministratori, abbiamo il dovere di promuoverla attraverso tutti gli strumenti disponibili, incluso quello economico". Dopo la parentesi del Carnevale estivo il 7 settembre a Tonfano per la festa del pontile, la manifestazione proseguirà con la Festa della Canzonetta e del teatro dialettale (dal 30 gennaio al 2 febbraio), i corsi mascherati il 9, 16 e 23 febbraio (data di riserva 2 marzo) e il Torneo di calcio dal 19 maggio al 27 giugno.

d.m.