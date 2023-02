Ecco gli ospiti di Burlamacco

Il premio Funari

Sarà assegnato oggi il secondo “Premio Giornalaio dell’anno intitolato a Gianfranco Funari“, promosso da “Libero produzioni televisive“, con Marco Falorni e Andrea Frassoni, in collaborazione con la Fondazione Carnevale. E per ricordare la figura di Funari, alle 15 nell’area Hospitality “Aboccaperta - Generazione Z”: un talk dal vivo dove parteciperanno ragazzi e ragazze dell’Istituto Giovanni Valle di Padova. Conduce Francesco Specchia.

La Winter School

Fa tappa al Carnevale di Viareggio la Winter School, il percorso di specializzazione sui temi del turismo tra patrimonio, conoscenza e digital media che coinvolge le Università di Pisa e l’Ateneo di Lugano.

L’agenzia delle Dogane

Al corso parteciperà anche lo stand dedicato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per sensibilizzare il pubblico del Carnevale sui temi della lotta alla contraffazione, sicurezza dei prodotti e tutela del Made in Italy e opportunità in tema di export al di fuori dell’Unione Europea.