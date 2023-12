Ecco gli eventi culturali del 2024. Sul piatto 700mila euro di spesa. Bando per reperire gli sponsor

Era il 1984 quando vide la luce il Museo dei bozzetti, nato da un’idea di Jette Muhlendorph, fotografa, giornalista e critica d’arte danese che quattro anni prima aveva raccolto nei laboratori e nelle fonderie di Pietrasanta una grande documentazione fotografica sulla tradizione della lavorazione artigianale nella Piccola Atene. I festeggiamenti per i 40 anni della struttura intitolata a Pierluigi Gherardi non a caso saranno il momento clou degli eventi culturali – in totale dodici – che il Comune ha già elaborato per il 2024. Un programma corposo che sfiora i 700mila euro di spesa, di cui poco meno di un terzo (200mila) per gli allestimenti del Natale, tanto che il 19 dicembre è stato pubblicato un bando per cercare sponsor, con il termine delle domande fissato il 19 gennaio.

I festeggiamenti del museo (110mila euro) dureranno tutto l’anno e prevedono, tra le novità assolute, l’apertura della nuova sala Gipsoteche storiche, più mostre e altre iniziative, con una stima sulle presenze pari a 30mila visitatori. Saranno spalmati tutto l’anno anche gli incontri “Giardini segreti“ (30mila euro), tra incontri di letteratura e spettacoli per grandi e piccini dislocati tra chiostro di Sant’Agostino, biblioteca “Carducci“ e vari musei. Costerà invece 90mila euro l’edizione 2024 del Carnevale pietrasantino (con la stima di 20mila presenze), composta dallo Sprocco al teatro, i corsi mascherati e il torneo di calcio delle contrade. La richiesta di sponsor riguarderà poi un’altra novità quale la rassegna “Pietrasanta cinema d’autore“ (15mila euro) con due giornate di studio, rivolte alle scuole, a cura del saggista Alfredo Rossi. E poi tante conferme quali il premio intitolato all’artista versiliese Romano Cosci (12mila euro), rivolto agli studenti del liceo artistico Stagi e promosso in collaborazione con l’Accademia delle belle arti di Carrara, il festival letterario “Parole d’arte“ (70mila euro) in agenda a giugno con autori di caratura nazionale, il Premio Carducci (60mila euro) il 27 luglio, la “Notte del pontile“ (30mila euro) a settembre a Tonfano (stimate 7mila presenze), la Festa dello sport (30mila euro) anche questa a settembre e a Tonfano, la festa “Pietrasanta Medievale“ (30mila euro) a settembre-ottobre (previsti 10mila visitatori) e infine il premio Barsanti e Matteucci (15mila euro) a ottobre-novembre.