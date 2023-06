Ecco FarmaCity Streetball Un palasport a cielo aperto

Sarà una due giorni intensa all’insegna dello sport (il basket in particolare), del divertimento e della socializzazione. Prende il via oggi e domani la terza edizione della FarmaCity Streetball Viareggio, evento organizzato dal Comune di Viareggio con la partecipazione di iCARE in qualità di main sponsor. Quest’anno la manifestazione sportiva si terrà in piazza Mazzini che per due giorni si trasforma in un luogo di ritrovo di appassionati ballers. Il programma prevede partite dalle 16 alle 23 di oggi e dalle 14 alle 21 di domani."iCARE, con il suo brand FarmaCity, è impegnata in un programma di sponsorizzazioni di alcune tra le principali manifestazioni organizzate dal Comune di Viareggio" - ha affermato il presidente di iCARE Moreno Pagnini - "Il nostro obiettivo è di promuovere il settore delle farmacie della società, sensibilizzando la cittadinanza sul ruolo che le farmacie comunali rivestono quale punto di riferimenti di tutta la comunità cittadina. Oltre a operare con personale qualificato e preparato, assunto a seguito di una selezione ad evidenza pubblica, svolgono attività di pubblica utilità in stretta sinergia con il Comune, supportando anche i servizi sociali". FarmaCity Streetball 2023 sarà all’interno dell’Estathè 3×3 Italia Street Basket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. Viareggio rientra nella fascia Top. Ogni Torneo permetterà ai ballers di acquisire punti validi per il ranking FIBA e costituirà una tappa per la qualificazione alle Finals. Due giorni di sfide a canestro con la partecipazione di Giacomo “Gek” Galanda, ex Azzurro di basket e Argento Olimpico ad Atene 2004.

A chiusura lo spettacolo di Space Jumpers: un duo di atleti professionisti del basket acrobatico, uno show in cui la passione incontra la preparazione atletica in un mix di spettacolo e sport da non perdere. "Augurando a tutti gli appassionati di pallacanestro e alla cittadinanza nel suo insieme di trascorrere un piacevole fine settimana all’insegna dello sport e del divertimento" - ha aggiunto Pagnini - "mi preme sottolineare come le farmacie comunali gestite da iCARE, svincolate da una logica di profitto inteso come valore assoluto, rappresentino per l’intera comunità viareggina, oltre che uno strumento sanitario di presidio del territorio, un valido supporto di pronta e prima necessità nel loro ruolo di consulenza e consiglio verso la clientela, nell’ottica dello sviluppo del concetto di “farmacia dei servizi”".

