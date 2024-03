È scomparsa l’imprenditrice. Iolanda Bianchi

Si è spenta, la notte scorsa, Iolanda Bianchi. Donna di grande fascino, con un carattere forte e determinato, fu infatti una delle primissime donne a prendere la patente nella provincia di Lucca. Arrivata a Viareggio nel 1978, si è da subito innamorata della città per la bellezza del mare e delle spiagge, dove amava trascorreva l’estate insieme ai figli: l’architetto Bruno Ulisse Viviani – molto conosciuto per aver guidato il Rotary Club Viareggio Versilia e la Fondazione Artiglio – e Bruna. Di Viareggio amava il clima, il Carnevale e soprattutto le opportunità. Occasioni che Iolanda Bianchi ha saputo cogliere e che l’hanno portata a gestire, proprio nella Passeggiata che adorava, prestigiose boutique di abbigliamento per signora. Con l’esperienza acquisita decise poi di aprire il negozio Moda in piazza Mazzini: un boutique frequentata dalle signore più eleganti della Versilia, che Bianchi sapeva accogliere con grande professionalità e l’eleganza che l’ha sempre contraddistinta. I figli Bruno Ulisse e Bruna, con il marito Giancarlo, ringraziano la Croce Verde, con la presidente Carla Vivoli, e il Pronto Soccorso del Versilia, diretto da Giuseppe Pepe, per l’assistenza e le cure. Chi volesse porgere un ultimo saluto potrà farlo oggi fino alle 12 nella sale del commiato alla Croce Verde di Viareggio. Le esequie si svolgeranno alle 16 nella chiesa di San Paolino. Alla famiglia, e al figlio Bruno Ulisse, si stringe anche l’associazione “Martiri di S.Anna“: "Sempre sensibile per tutte le iniziative connesse alla memoria delle vittime dell’eccidio".