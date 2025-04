"È la via dell’orto". Inaugurazione col botto con migliaia di visitatori

Inaugurazione col botto ieri per “È la via dell’Orto“ nel centro storico di Camaiore; con tanta gente e molti incontri su cibo, semi, piante e banchi di prodotti tipici. Camaiore avrebbe bisogno sempre degli orti: le piazze e le strade ieri erano abbellite da alberi di limoni e di aranci, gli slarghi da orti delimitati con il tufo e archi di fiori, le vetrine a tema e folla soddisfatta in giro. Alle 11 la manifestazione, alla sua 14 edizione, è stata aperta dal sindaco Marcello Pierucci con l’assessore al commercio e suo vice Andrea Favilla e il consigliere delegato Nicola Rombi che da anni segue l’evento: quest’anno veramente molto curato, con orti creativi fantasiosi e il padiglione della Porta Nuova gremito di appassionati di cibi tipici, sfornati dalla fantasia dello chef Cristiano Tomei e degli altri noti colleghi da tutta Italia.

Peccato per gli animali non pervenuti in via IV Novembre per problemi imprevisti di malattie. Gli orti a Camaiore sono davvero amati: fanno parte infatti, come del resto gli uliveti, della tradizione storica degli abitanti, del chilometro zero qui praticato da sempre da nonni e bisnonni. Dalle 10.30 i dibattiti sono partiti anche nel Palazzo Tori con le ghirlande di fiori fatte a mano di Donata Tabarrani, il “Mio Giardino segreto“ di Carin S. Guarino con pittura creativa, piante, semi e tannini con Paolo Gullino e i libri a tema di Francesca Pachetti. Nella biblioteca, un laboratorio per i bambini di Nati per leggere dal titolo “C’è un orto in biblioteca“.

Un percorso colorato e vivo caratterizzerà anche oggi la giornata conclusiva: verrà premiato alle 15 l’orto vincitore tra quelli creativi in mostra in piazza Giovanni XXIII che sono in tutto sei dedicati a Grotta all’Onda, a quello futuristico per arrivare a quello ‘Diversamente Creattivo’ della Crea, quello con vendita diretta, il mielorto e l’acqua è orto. Proseguiranno gli incontri nelle piazze e allo Spazio 165 nella via centrale. E soprattutto arricchisce questa domenica una Camaiore finalmente in fiore, che ha bisogno di verde, di un centro bello e vivo.

Isabella Piaceri