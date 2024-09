“Due passi per Emma“. In ricordo di Genovali tra il mare e la pineta

Avrebbe compiuto 21 anni il 6 ottobre, Emma Genovali. Ed è proprio in quel giorno, per il secondo anno consecutivo, che l’associazione Vivi con Leo & Emma, nata in ricordo di lei e del fidanzato Leonardo Brown che poco più di anno fa hanno perso la vita in un incidente stradale, ha organizzato una camminata, “Due passi per Emma“, proprio in suo onore. E per celebrare la sua memoria, partendo alle 9 dalla sede della Croce Verde in Darsena e dal viale Europa attraversando la pineta, tra quel mare, cielo e pineta che lei stessa amava.