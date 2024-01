Donazione Lions alla Croce Rossa

Il Lions Club Viareggio-Versilia ha promosso un importante iniziativa benefica a sostegno dell’ambulatorio gratuito per i concittadini più bisognosi organizzato dalla locale Croce Rossa. Grazie ad una consistente donazione da parte di Farmaè è stato possibile donare alla struttura ambulatoriale presente a Viareggio in via Macchiavelli, materiale sanitario che agevolerà e sosterrà l’importante servizio gratuito aperto a tutti. "Ancora una volta – dichiara il presidente Lions, Luca Lunardini – i Lions vogliono essere concretamente presenti laddove il territorio necessita".