Donazione al Comune di Pietrasanta, documentazione sulla Seconda Guerra Mondiale

Donazione destinata all’archivio storico comunale quella avvenuta ieri mattina nella nuova sala giunta al “Lucchesi“. Il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti ha incontrato infatti Robert Kay, il quale ha consegnato copia di una corposa rassegna documentaria redatta dal padre John, che tra il ’44 e il ‘45 fu capitano dell’ufficio assistenza alla popolazione e operò in numerose località dell’Italia centro-settentrionale come responsabile dei rapporti con le autorità civili e militari locali. La donazione consiste in una documentazione in lingua italiana e tedesca, tra scritti personali e militari di John L. Kay, alcuni documenti non classificati, altri di propaganda e circa 80 report sulle località nelle quali si è svolto il suo lavoro, tra le quali Pietrasanta e altre zone della Toscana, durante la permanenza del fronte alleato sulla Linea Gotica. "Ringrazio Kay – dice il sindaco – per il suo desiderio di condividere con la nostra comunità i ricordi di suo padre che s’intrecciano con una parte di storia della nostra terra. Un grazie anche ad Alessio Parisi per aver agevolato questa operazione che andrà ad arricchire il nostro archivio storico".