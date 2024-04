Donati libri alle scuole. Prosegue la campagna

"Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!" è la sinergia tra la Multiservizi, l’ufficio scuola del Comune e la libreria Giunti al Punto di piazza Dante per donare alle scuole di Forte dei Marmi una collana di libri, quest’anno dedicata al tema “la storia è maestra di vita, riflessioni e verità”. L’amministratore unico della Multiservizi, Marco Verona, insieme a Sara Beggi responsabile del progetto per la libreria Giunti al Punto di piazza Dante, hanno consegnato infatti all’amministrazione comunale una collana di libri, 51 libri per 23 titoli, a sostegno dell’iniziativa "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!": i volumi saranno donati alle scuole di Forte dei Marmi.

L’azienda Multiservizi da sette anni ormai partecipa e contribuisce alla campagna di sensibilizzazione alla lettura, nata a livello nazionale dall’impegno delle Librerie Giunti al Punto per arricchire le biblioteche scolastiche del territorio, delle aree pediatriche degli ospedali e dei centri/associazioni di assistenza sociosanitaria per bambini e ragazzi invitandoli così ad avvicinarsi ai libri. "E’ nostro interesse continuare a contribuire al mantenimento di questa preziosa collaborazione – affermano dall’amministrazione comunale – i titoli che sono stati selezionati quest’anno affrontano una tematica fondamentale, la storia come maestra di vita. Il suo insegnamento è infatti essenziale nella formazione della persona, e per questo è importante avviare i bambini fin dalla più giovane età alla conoscenza della storia. Studiare il passato ci aiuta a scoprire le radici dell’umanità, ci supporta per interpretare, capire il presente e progettare il futuro"