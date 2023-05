Lutto nella Chiesa di Lucca, è morto don Dante Martinelli

Viareggio, 18 maggio 2023 – Nella prima mattina di oggi, giovedì 18 maggio, è morto don Dante Martin elli all’età di 80 anni. Si è spento nel sonno, dopo alcuni giorni in cui le sue condizioni si erano decisamente aggravate.

La salma, nella tarda mattinata di venerdì 19 maggio sarà portata nella chiesa di Santa Maria Assunta alla Migliarina (Viareggio) dove è stato parroco per 34 anni fino al 2020. La chiesa resterà aperta nel pomeriggio per chiunque voglia portare un ultimo saluto e offrire una preghiera personale, poi alle ore 21.15 tutta la parrocchia si riunirà per un momento comunitario guidato dall’attuale parroco (Migliarina-Terminetto) don Daniele Ricci.

Le esequie, presiedute dall’arcivescovo Paolo Giulietti, saranno celebrate, nella stessa chiesa, sabato 20 maggio alle ore 11. Infine il feretro sarà portato al cimitero della Misericordia di Viareggio.