Domani il ricordo di don Florio Giannini, istituzione per i fedeli

Domani alle 18 Messa solenne in ricordo del parrocco Don Florio Giannini nella chiesa di Tonfano. Originario di Azzano, dove era nato nel 1936, Don Florio diventò prete nel 1960, con primo incarico, da cappellano a Fornaci di Barga e successivamente a Pietrasanta per poi essere nominato parroco a Capriglia. Dal 1965 al 1973 fu chiamato a seguire la comunità di Volegno per poi proseguire, fino al 1987, a Ruosina. Quindi il trasferimento a Tonfano dove è rimasto per 23 anni rappresentando una sorta di istituzione: non si accontentava di dire Messa o di ascoltare i parrocchiani, ma era impegnato in altre attività, vedi l’associazione degli operatori religiosi o il periodico ‘ Il Dialogo’ di cui era il fondatore.

Negli ultimi tempi, causa la malattia, era andato a vivere nella casa della sorella, in Traversagna. Domani a celebrare la messa sarà Padre Joy nella programmazione dell’anno Giubilare 2024-2025 della parrocchia. In questa occasione la Corale diretta da Stefania Goti e organista Paolo Magri, canterà musica gregoriana come piaceva a Don Florio Giannini.