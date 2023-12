Distrugge vaso e scappa: pagherà risarcimento e sanzione

Un botto fortissimo in mezzo al passeggio domenicale, tanto da essere udito a centinaia di metri di distanza. Un attimo dopo, in terra, restano i cocci di uno dei vasi ornamentali in terracotta, con al centro un ulivo, installati dal Comune in piazza Carducci (nella foto). L’ennesimo episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio, avrà però un doppio strascico per il conducente, il quale dovrà pagare non solo il risarcimento al Comune per il danno al vaso ma anche la sanzione della polizia municipale per non aver avvertito il comando dell’incidente, preferendo darsi alla fuga. Sono state le telecamere a fornire al comando le informazioni necessarie per risalire, nel giro di poche ore, al responsabile dell’incidente. Quest’ultimo, residente in città, aveva travolto il vaso dopo aver perso il controllo dell’auto. Ma dopo essersi fermato qualche secondo per scambiare due chiacchiere con i passanti, è risalito e se n’è andato.

d.m.