Dino Mancino e Giorgio Panariello a Seravezza e Taranto

Il musicista e performer seravezzino Dino Mancino ha messo a segno un altro show di successo assieme a Giorgio Panariello. Ed è stato scelto proprio per accompagnare il noto attore e comico in una serata che è terminata con i festeggiamenti di compleanno di Panariello. Dopo l’estate Dino Mancino ha infatti ripreso la stagione di tappe assieme a Panariello con una prima tappa a Taranto dove i due – coppia artistica ormai consolidata – ha gestito il palco in una lunga serata organizzata da un’azienda locale alla presenza di mille spettatori. "Siamo stati accolti con grandissimo entusiasmo – racconta Dino Mancino – e ormai con Giorgio ci capiamo al primo sguardo e l’intesa artistica ci permette di confezionare spettacoli divertenti, dinamici e senza sbavature". Oltre ai suoi monologhi umoristici, Panariello ha cantato brani come ’Io che amo solo te’, ’Un’avventura’, ’I migliori anni della nostra vita’ e, come bis, la canzone di Benigni ’Quanto ti ho amato’, sempre accompagnato al piano dal “Mancino”. Al termine della serata c’è stata la maxi torta per celebrare il recente compleanno dello showman. "E non è mancata una sorpresa speciale anche per me – confida Dino – a fine spettacolo infatti Giorgio mi si è avvicinato e mi ha detto: ’Hai fatto una delle tue migliori performance del brano di introduzione “Honky Tonk Train Blues”

scaldando il pubblico in modo incredibile. Sentire quelle parole è stata una gioia".

Fra.Na.