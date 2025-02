Diffamazione a Del Ghingaro. Manfredi condannato a pagare

Sono state considerate denigratorie e lesive dell’onore del primo cittadino Giorgio Del Ghingaro alcune dichiarazioni dell’ex assessore all’urbanistica Fabrizio Manfredi che per questo motivo è stato condannato per diffamazione a risarcire al primo cittadino 27 mila euro (ne chiedeva però 150 mila) più al pagamento delle spese legali fissati in 7.600 euro oltre a un 15% di spese generali che portano la somma totale vicina ai 40 mila euro. Nella definizione dell’importo il giudice del Tribunale di Lucca, cui era stata inoltrata la querela, hanno pesato sia il destinatario dell’offesa, vale a dire Giorgio Del Ghingaro nella sua veste di sindaco, nonché di tributarista e commercialista; ma anche il mezzi di comunicazione utilizzati, vale a dire i quotidiani locali e l’emittente Canale 50. Secondo il giudice Manfredi, nei suoi interventi, avrebbe usato "espressioni denigratorie, dai toni sproporzionalmente accesi e teatrali tramite accostamenti offensivi e suggestionanti".