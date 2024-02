Delegazione del Csm in Tribunale in visita degli uffici giudiziari

Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) arriva a Lucca per un sopralluogo a palazzo di giustizia. E’ un evento storico, perché è la prima volta che accade e che interessa tutta la provincia visto che più dela metà dei processi che vengono celebrati al Tribunale di Lucca riguardano viareggini e versiliesi. L’appuntamento è per questa mattina quando una delegazione consiliare guidata dal vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli; unitamente ai consiglieri Daniela Bianchini, Michele Forziati, Tullio Morello, Bernadette Nicotra ed Eligio Paolini, si recherà in visita agli uffici giudiziari di Lucca. L’arrivo della delegazione del Csm è previsto intorno alle 11,30 in via Galli Tassi (sede del tribunale di Lucca).

Al loro arrivo i magistrati saranno accolti dal presidente del tribunale di Lucca, Gerardo Boragine (che aveva a lungo diretto la sede distaccata del Tribunale di Lucca prima dell’accorpamento) e dal Procuratore della repubblica, Domenico Manzione.

Dopo un momento di formalità, successivamente la delegazione, alla quale si uniranno anche il presidente della Corte d’Appello di Firenze, Alessandro Nencini, e l’avvocato generale presso la Corte d’Appello di Firenze, Fabio Origlio, si recherà presso l’aula penale 1 per l’incontro programmato con i magistrati. Si tratta, come si diceva, di un evento a modo suo storico per il tribunale di Lucca, un’occasione importante per mettere sotto la lente la situazione del palazzo di giustizia. La delegazione dei Consiglio superiore della magistratura ascolterà i Capi dei vari Uffici e i magistrati del circondario in relazione alle criticità dei relativi Uffici.