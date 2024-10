Danza, dalla Versilia all’Oriente. Debutto a Taiwan del Dap Festival

"Madame Butterfly Echo" è una creazione innovativa di danza realizzata in co-produzione dal Dap Festival, Danza in Arte a Pietrasanta, con PeiJu Performing Arts di Taiwan. Lo spettacolo debutterà il 22 e 23 novembre a Taipei al Performing Arts Center, un teatro futuristico che ha rivoluzionato la prospettiva scenica. Questo evento di danza è nato a Pietrasanta in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini. Per celebrare questa ricorrenza la direttrice artistica del Dap Adria Ferrali, ha pensato di creare un’opera sperimentale in grado di fondere musica, coreografia e arte, ambientata in Versilia. In questo progetto la stessa Ferrali ha svolto il ruolo di drammaturga e regista, affiancata dal drammaturgo svedese Harald Emgård, nonché produttrice iniziale dello spettacolo insieme a Sara Tartaglia, direttrice esecutiva del DAP Festival. Allo spettacolo ha poi collaborato fin da subito la grande star della danza internazionale PeiJu Chien-Pott, celebre coreografa e danzatrice taiwanese, apprezzata per il suo straordinario talento e la creatività che trasmette nelle sue coreografie. Da qui il grande interesse da parte delle istituzioni di Taiwan allo spettacolo e al Dap Festival. PeiJu è stata incaricata di ideare una versione innovativa di “Madame Butterfly” e intorno a lei è stato riunito un Entourage di altissimo livello, tra cui Laura Ciregia/ Elleremodelista, talentuosa costumista di Pietrasanta, nota per il suo design di moda circolare e la musicista Violetta Zambetti di ZSauce Music che ha accompagnato la realizzazione del progetto nella sua prima fase.

Il primo stadio della produzione si è svolto a Taiwan in primavera 2024, sotto la guida del drammaturgo Ėmgard, seguito dal lavoro di Adria, PeiJu e Violetta nel mese di maggio a New York. La fase finale si è conclusa a Pietrasanta a giugno 2024, con la rappresentazione nel Chiostro di Sant’Agostino, durante l’ottava edizione del Dap Festival. Attualmente lo spettacolo è in fase di ulteriore sviluppo con PeiJu Performing Arts ed il compositore italo francese Jacopo Baboni Schilingi, in vista della rappresentazione a Taipei. “Madame Butterfly Echo è una produzione di altissimo profilo – spiega Adria Ferrali - che combina coreografia, design e drammaturgia, e reinterpreta la forza femminile, trasformando Madame Butterfly da vittima a simbolo di rinnovamento e innovazione all’interno della tradizione".