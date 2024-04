"Dal colonnello evidente favoritismo nei confronti degli interessi di Esa"

Il colonnello Luca Corrieri, direttore dello stabilimento Aid di Noceto dall’aprile 2020 al settembre 2023, per la Procura avrebbe avuto un comportamento "caratterizzato, durante tutto il periodo di monitoraggio con le attività di intercettazione telefonica, da un’evidente favoritismo nei confronti degli interessi di Esa". È accusato di aver ottenuto in cambio cene con le bellissime escort Sandy, Maria, Diana ed Eunice, due casse di prosecco, l’offerta del catering di due eventi tenutisi a Noceto ed organizzati da Margherita Benedetti, figlia di Enrico. Ma, secondo il giudice Ramponi, è "contraddittoria la prova indiziaria di un accordo corruttivo, ed esteso a ricomprendere anche la realizzazione di specifici atti contrari ai doveri d’ufficio: il prezzolato favoritismo dell’ufficiale non può considerarsi definito in termini di totale asservimento" alle richieste di Benedetti.

Una conversazione con l’ingegner Luigi Brindisi è molto chiara: parlano della presenza in uno dei silos dell’impianto militare di acqua ed esplosivo. Brindisi riferisce che il generale Botto ha detto che la bonifica la farà Esa: "mi ha detto Botto, che una volta ogni tanto, quando si riempiva il livello, veniva un’autospurgo che prendeva tutto il materiale e lo portava da Sabino, e Sabino lo smaltiva nel forno". Corrieri replica: "sarà acqua, sarà polvere... contaminata sarà, ma mica è pieno di esplosivo". Brindisi: "Non è che... la puoi buttà nell’erba"; Corrieri: "Che vada bonificato sì… ma che sia pieno di esplosivo è un’altra cosa, adesso lui vuole cercare di fare business con Benedetti per cercare di bonificare tutto quello che c’è". Brindisi: "…per me non è normale che lo faccia Enrico…". Corrieri: "… tieniti lontano, in ogni caso se lo devi fare, fai, fatti fare un preventivo da Esa e ti fai fare un preventivo da Acea… e il più economico vince".

Francesca Chilloni