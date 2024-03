Da Viareggio a Pietrasanta. Tanti eventi

VERSILIA

Iniziative nei musei, incontri al cinema, discese e concerti in piazza. Tutto, in occasione dell’8 marzo, per celebrare le donne e rivendicare il fatto di esserlo.

Viareggio vedrà, a Villa Argentina alle 16.30, la presentazione del libro “40 sfumature rosa“ di Renato Gérard, Fabrizio Gatta e Francesco Fiorini. Alle 18.30, il Cro accoglierà l’incontro in musica “Dalla stessa parte“ organizzato dall’Associazione Woman to be. Al cinema Centrale alle 21 sarà presentato in anteprima, con collegamento del regista e dell’attrice protagonista, il film “Tatami“ di Zar Amir e Guy Nattiv, ispirato alla judoka iraniana Leila, intimata dalla Repubblica islamica a fingere infortuni e perdere le partite.

Lo stesso film, allo stesso orario, verrà proiettato al cinema Comunale di Pietrasanta. Alla piccola Atene sarà possibile usufruire del servizio di consulenze gratuite con le ostetriche, offerto dai centri Synlab. Alle 22, al Cro, si terrà lo spettacolo teatrale “Maddalena“, di Sandra Burroni con la voce narrante di Angela Simi e chitarra e voce di Simona Meccheri.

Le Scuderie Granducali di Seravezza vedranno il ritorno sullo schermo di “Persepolis“ di Marjane Satrapi e la bambina che diventa donna sotto il regime degli Ayatollah.

La giornata a Forte dei Marmi, alle 16 a Villa Bertelli, sarà dedicata a ragazzi e ragazze con il laboratorio di scrittura “La Narrazione della Donna“.

A Massarosa sarà inaugurata sabato 9 marzo alle 18 la mostra dell’illustratrice Annalisa Casini “Donne, ieri, oggi“ a Lumen, e a 12.30 a Villa Gori a Stiava l’incontro “Il coraggio delle donne di ieri e oggi“.

A Stazzema l’Associazione Martiri organizza alla Fabbrica dei diritti, dalle 15, una manifestazione per riflettere sul ruolo della donna nella società e per ricordare il ruolo che hanno avuto nel dopoguerra.

Camaiore promuove al cinema Borsalino alle 16 il convegno “L’altra metà della scienza. Avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM senza distinzione di genere“.