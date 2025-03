Crollo del solaio, i tempi dell’intervento si allungano. In corso carotaggi per capire le condizioni dell’edificio

A un mese esatto dall’ordinanza di inagibilità dell’ex palazzo pretorio (ad eccezione del teatro "Galeotti"), è ancora presto per stilare un cronoprogramma dell’intervento di recupero e messa in sicurezza. I tecnici sono impegnati ad effettuare i saggi necessari per capire il da farsi in seguito al crollo di una parte del solaio di copertura che si era verificato al terzo piano. "Attualmente – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – sono in corso studi e carotaggi sulla portata dei piani superiori. Le condizioni dell’edificio sono tali da farci affrontare la situazione in maniera più approfondita. Per ora non ci sono date precise da comunicare". Nel frattempo la famiglia di quattro persone sgomberata dall’appartamento al secondo piano continuerà per altri due mesi ad essere ospitata in un residence di Lido di Camaiore a spese del Comune.