Cristiano Tomei e la Prova del polpo Avanti tutta con il Carnevaldarsena

Le spazzatrici della Sea hanno finito da poche ore di ripulire la via Coppino, e già il Polpo si sta svegliando e addobbando per la sua notte di gala. Il lungo sabato della Darsena quest’anno è più lungo che mai, con un antipasto per entrare nel clima della festa che avrà luogo già stamattina. Alle 10.30, va in scena la seconda edizione della sfida culinaria ‘La prova del polpo’, format ideato per il cinquantennale del 2020 che anche stavolta sarà condotto dal frizzante chef Cristiano Tomei. Tanti concorrenti si sfideranno in una gara per scoprire chi è il più bravo a cucinare il polpo, alimento principe della Trabaccolar Cooking. Dopo un intermezzo pomeridiano dedicato ai più piccoli, alle 19 come di consueto apriranno le cucine, con la novità – già sperimentata ieri sera – dell’app che consente di saltare le file alle casse. Prenotando online, si ottiene un codice Qr da scaricare sullo smartphone con il quale è possibile andare direttamente ai punti di sporzionamento. La cena sarà impreziosita da un’altra sfilata, l’estemporanea del sabato sera, nell’osservanza dei tre comandamenti del Baccanale: cucina, maschere e musica.

E a proposito di musica, si conferma anche quest’anno l’attenzione ai complessi locali. Lungo la via Coppino sono allestiti quattro palchi musicali: uno, il classico palco di via Menini, con Andrea Paci dj; gli altri tre invece vedranno un’alternanza di gruppi musicali viareggini, ovviamente in salsa carnevalesca. La festa andrà avanti fino all’una per la serata clou della cinque giorni del Baccanale. Mentre si allaccia il papillon, il Polpo si gode il trionfo della serata inaugurale, che ha visto oltre mille persone alla Sfilata delle Mascherate condita da bande, coriandoli, carette e pure qualche coreografia.

Un momento legato all’altro evento ormai entrato nella tradizione del venerdì, la Cena delle Mascherate al PalaEasyShop, con più di quattrocento partecipanti. E visto che, come ripete sempre il presidente Massimiliano Pagni, "Carnevale e rioni sono due aspetti di una stessa tradizione che remano nella stessa direzione, il bene di questa grande manifestazione", è stato bello ieri vedere il gotha della Fondazione all’alzabandiera e le maschere ufficiali, Burlamacco e Ondina, ad aprire la sfilata con la Burlacar. "Siamo due parti integranti di questa grande festa che richiama a Viareggio decine di migliaia di persone", spiega ancora Pagni, soddisfatto per l’esordio senza intoppi. "Merito anche dell’amministrazione – sottolinea –; sia l’assessore Meciani, sia a suo tempo l’ex assessora Lombardi ci hanno sempre dato una mano, sia personalmente sia a livello amministrativo".

Dan.Man.