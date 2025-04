Crisi del volontariato. Progetto per i giovani

Far capire ai giovani l’importanza del volontariato e di dare una mano al prossimo, specie in un settore delicato come la Protezione civile. È l’obiettivo del progetto "Col senno di Pov (Point of view)" ideato da "Muttley’s Group" – associazione capofila che nel 2025 tra l’altro festeggia 20 anni di attività – Comitato Alluvionati, Croce Verde, Società di salvamento e Misericordia di Pietrasanta. Merito anche dell’adesione del Comune, che stanzierà 2mila euro a cui vanno aggiunti i 5mila finanziati da Cesvot e Regione.

Il progetto partirà a settembre, con la ripresa delle scuole. Rispetto alle passate edizioni, la novità è l’aggiunta di due seminari alla presenza di esperti e specialisti in rapporti umani: il primo incontro punterà ad avvicinare i giovani, il secondo a dare indicazioni alle associazioni per attirare le nuove generazioni. La platea avrà un’età compresa tra 16 e 25 anni, a cavallo tra il diploma di maturità e l’università, o il lavoro. "Faremo di tutto – spiega Elisabetta Ercolini, presidente del ’Muttley’s’ – per sensibilizzare i giovani sul tema della partecipazione civica. Verrà attivato un percorso di orientamento e formazione teorico-pratico per promuovere la conoscenza e l’incontro tra la comunità giovanile e le esperienze di forte valore solidaristico del territorio, in modo da renderli consapevoli e responsabili della loro capacità di rendersi protagonisti del proprio futuro. Vogliamo valorizzare l’apporto dei giovani già inseriti nelle associazioni, approfondendo le loro competenze, e intercettare nuove energie positive che possano rappresentare un serbatoio per il futuro".

Daniele Masseglia