Corso di prelibatezze alla pasticceria Aladin

Per diverse settimane si sono applicati con passione e dedizione cercando di carpire i segreti della grande pasticceria. E alla fine lo sforzo di dieci aspiranti pasticceri è stato ricompensato con un attestato di partecipazione al corso pratico di pasticceria (modulo base e avanzato) organizzato a livello nazionale da progetto Performare e tenutosi a Viareggio nel laboratorio della pasticceria Aladin presente da dieci anni in via Aurelia Nord.

Il corso è stato tenuto da Alessandro Bucci, maestro pasticcere di Aladin e, nello specifico, docente del corso che ha impegnato gli allievi per due mesi tra ottobre e novembre per un totale di 36 ore di lezioni teoriche, ma soprattutto pratiche. I partecipanti hanno così potuto verificare come si lavora e come si realizzano le migliori produzioni dolciarie, all’interno di uno dei laboratori più rinomati e qualificati della città. E così dai budini alle torte più complesse, gli aspiranti pasticceri hanno potuto apprendere tecniche e modalità per dare sfogo alla propria creatività e per realizzare dolci da stuzzicare il palato anche dei più raffinati buongustai.

L’attestato di partecipazione è stato rilasciato a Michela Borracci, Anna Maria Folegni, Lorenzo Poverelli, Alessandra Del Carlo, lo chef Alfonso Baldi, Elisabetta Giustinucci, Giampiero Fiorini, Luisa Verde, Paola Benassi, Silvia Da Prato. Tutti animati dalla stessa voglia di perfezionarsi e di migliorarsi nella realizzazione di prelibatezze gastronomiche. "Un caloroso grazie – è la dedica degli allievi – allo chef pasticcere Alessandro Bucci che con la sua competenza professionale e soprattutto con la sua creatività oltre che alla tecnica, ci ha insegnato i segreti della pasticceria tradizionale e moderna".