Corsica, l’isola della bellezza

Nelle giornate di aria tersa, puntando lo sguardo verso il mare, dalle colline della Versilia è possibile scorgere al di là delle onde la Corsica, che rievoca in me dolci ricordi d’infanzia. Chiamata anche "Isola della bellezza" e situata nel cuore del Mediterraneo, la Corsica ha una storia millenaria e una bellezza incontaminata con un mix unico di paesaggi mozzafiato e una ricca eredità culturale. Caratterizzata da una combinazione affascinante di mare e montagna, ho avuto la fortuna di visitarla più volte sia apprezzando le sue spiagge che non hanno niente da invidiare ai mari caraibici, sia esplorandola a piedi lungo le sue dorsali rocciose tanto da essere soprannominata anche "La montagna in mezzo al mare". In questa terra dalle spiagge sconfinate e dalle impervie montagne, la mondanità non ha preso piede e la riservatezza degli isolani ha preservato la purezza inalterata e selvaggia dei luoghi. Qui, dove i colori del mare e del cielo si fondono e dove i tramonti sulle falesie fanno emozionare, ognuno troverà la sua dimensione col profumo della macchia mediterranea di sfondo.

Da piccola sceglievamo sempre le spiagge del meridione, più adatte ai bambini e caratterizzate da distese di sabbia bianca e fresche pinete per ripararsi dalla calura. Tra le nostre preferite c’era la Palombaggia, di sabbia finissima e circondata da promontori rocciosi e dove il mare degrada lentamente. A Santa Giulia, invece, la marea cambiava l’altezza dell’acqua e quando era bassa era così bella e trasparente da esercitare un richiamo irresistibile. La spiaggia della Rondinara, incastonata in una baia pittoresca, ha le estremità che si sfiorano, riparando i bagnanti in un’ansa protetta. E poi ancora il Golfo di Santa Manza, Bonifacio con le sue scogliere calcaree a picco sul mare e le Bocche di Bonifacio che dividono la Corsica dalla Sardegna e che ospitano una riserva naturale dove è possibile avvistare delfini e balene. Una gita in barca nell’arcipelago di Lavezzi, un tempo zona di incursioni piratesche, è un tuffo in un paradiso con acque cristalline e rocce di granito dalle tinte pastello.

La Corsica vanta anche una ricca storia che si riflette nelle sue affascinanti città e villaggi dall’impronta marcatamente genovese e marinara. Non perdetevi la capitale Ajaccio, che dette i natali a Napoleone.