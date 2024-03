Corsi di nuoto gratuiti per i bimbi delle materne. Al via le iscrizioni

Oggi partono le iscrizioni ai mini-corsi di avviamento al nuoto per i bambini delle scuole materne, in agenda dal 10 aprile. I corsi, pari a cinque lezioni da 45 minuti l’una, si svolgeranno ogni mercoledì dalle 16 alle 18 alla piscina “Terme della Versilia-Hotel Villa Undulna“ del Cinquale e saranno curati da istruttori qualificati dell’associazione “Be Sporty“. I bambini saranno divisi in gruppi di 6 con un istruttore a corso e saranno assegnati ai diversi corsi in base all’età ed al livello di acquaticità. I corsi saranno gratuiti, compresa l’assicurazione-tesseramento. Iscrizioni entro il 2 aprile: ulteriori informazioni sul sito internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it/uffici-e-servizi/sport-e-politiche-giovanili.