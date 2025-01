Corretto il Piano operativo. Il sindaco può rivendicare: "Con noi pochi ricorsi"

Un Piano operativo senza più errori legati alla classificazione degli edifici, in particolare quelli di importanza storica, e con pochi ricorsi presentati dai cittadini, circa sei volte in meno rispetto al penultimo regolamento urbanistico approvato nel 2014 dal centrosinistra. È questa la fotografia del nuovo strumento, in vigore dallo scorso autunno, dopo il consiglio comunale di martedì sera. La correzione degli errori materiali è stata approvata dalla sola maggioranza. "Le indicazioni che abbiamo rettificato – spiega l’assessore all’urbanistica Ermanno Sorbo – riguardavano soprattutto la classificazione degli edifici e la loro considerazione dal punto di vista storico e non. Una procedura, quella della correzione degli errori materiali, che rientra nella prassi ma che non si esaurisce oggi: resterà aperta se i cittadini dovessero rilevare altre imperfezioni di questo genere".

Subito dopo ha preso la parola il sindaco Alberto Giovannetti, che ha esordito elogiando il lavoro fin qui svolto. "Essere qui, subito pronti, a rispondere con puntualità alle esigenze presentate dai cittadini, incluse quelle emerse in tempi anche piuttosto recenti – sottolinea – dimostra nei fatti che ci sono un ascolto serio e costante del territorio e piena sintonia tra amministrazione e ufficio tecnico non solo di obiettivi ma anche dei percorsi utili a raggiungerli. Ringrazio per questo l’assessore Sorbo, l’architetto Eugenia Bonatti e tutto l’ufficio di riferimento per questa disponibilità e capacità di intervento che non finisce certo oggi: questo metodo è la nostra regola, con il necessario studio e tutte le valutazioni che, via via, serviranno, per dare a Pietrasanta strumenti urbanistici sempre più coerenti alle prospettive di tutela e sviluppo che merita e che vogliamo perseguire". Giovannetti rivendica inoltre la bontà del piano: "Nel 2014 contro il nuovo regolamento urbanistico furono presentati circa 35 ricorsi. Verso il nostro piano, a dispetto delle solite previsioni catastrofiche agitate dalle forze d’opposizione, solo 6. Lo dico a chi si ostina a negare l’evidenza di un piano ben strutturato, armonico, sicuramente perfettibile ma non certo dannoso per il territorio". Nominati, infine, i membri del collegio dei revisori dei conti per il 2025-2027: ne faranno parte il presidente Luciano Fazzi (confermato) e Carlo Rossi e Claudio Bartolucci Miceli (indicati dalla Prefettura).

