Contest musicale. Per i giovanissimi. La sfida a maggio

Dedicato a chi ama cantare, mettersi in gioco e coltivare un sogno. Dedicato ai giovanissimi: dai 6 ai 14 anni di età. E’ il talent che ha ideato Lisa Interlicchia (nella foto) 16 anni a agosto. Il talent è in calendario per il 25 e il 26 maggio dalle 15 al Parco Pitagora, parco con il quale la studentessa ha collaborato.

Il progetto musicale è stato possibile anche grazie a tanti sponsor. L’iniziativa si chiama “New Talent School“, Dai voce al tuo Talento, è alla prima edizione e nasce da un progetto ideato dalla studentessa che abita con mamma Katy a Piano del Quercione. Per iscriversi è possibile trovare i moduli di adesione nelle scuole dei bambini e degli adolescenti che vogliono partecipare. Ulteriori informazioni al 329.3240639 e al 339.1163034.

I giovanissimi che si vogliono esibire possono proporre il brano che preferiscono e possono esibirsi in coppia e anche in gruppo. Come in tutti i talent che si rispettano anche questo ha una giuria che avrà il compito di selezionare chi andrà alla finale del 26 maggio: la giuria è top secret, ma sarà composta da persone competenti del settore. Se non ci saranno cambiamenti dell’ultima ora ci sarà anche un’ ospite di eccezione: Sunymao. L’artista che ha conquistato il pubblico grazie al suo talento fa parte della giuria del programma televisivo All Together Now. Il progetto di Lisa Interlicchia nasce da un talent che in passato veniva fatto nelle scuole e che è stato interrotto per il Covid nel 2019.

maria nudi