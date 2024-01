Concerto di Enrico Fink e l’Orchestra Multietnica

FORTE DEI MARMI

Commemorazione del Giorno della Memoria, promossa dalla presidenza del consiglio comunale di Forte dei Marmi e dalla Fondazione Villa Bertelli. L’appuntamento è per domani, giovedì 25 gennaio. Si inizia alle 11 con la cerimonia alla Pietra d’Inciampo, in piazza Dante, alla presenza del sindaco Bruno Murzi e del presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini. La giornata proseguirà poi alle 16.30 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli con il concerto di Enrico Fink, da anni una delle voci principali del mondo ebraico italiano, insieme al nucleo storico dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, che racconta l’Italia delle mille culture, delle minoranze e delle differenze. Il gruppo, composto oltre che da Enrico Fink (voce e flauto) da Luca Baldini ( basso), Massimiliano Dragoni (salterio e percussioni) Massimo Ferri (chitarra e bouzouki), Gianni Micheli (clarinetto e clarinetto basso) Mariel Tahiraj (violino) proporrà in una veste trascinante e coinvolgente i canti italiani per le feste ebraiche, canti che raccontano una lunga storia di interazione e scambio con le tradizioni popolari e colte italiane, ma che mantengono un’identità e un carattere tutto loro.

È insieme un concerto e una conversazione che introduce a un mondo e una storia, passando da poesia liturgica cantata secondo le melodie tradizionali delle sinagoghe d’Italia ad antichi poemi rinascimentali entrati nel ricco repertorio della tradizione ebraica italiana.