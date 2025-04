Come in una favola sono intervenuti gli eroi buoni

VIAREGGIOUna favola per i più piccoli a lieto fine, che ha come protagonista un gattino, arriva nella settimana di Pasqua come una bella sorpresa nell’uovo. Una catena di solidarietà fatta di cittadini che hanno a cuore anche gli amici a quattro zampe.Siamo a Bicchio in via Scirocco vicino all’agenzia delle entrate è una giornata fredda, umida e piovosa, ed è lì che una signora vede il gattino (nella foto) spaurito e bagnato, e decide di fare qualcosa per salvarlo. E così è accaduto grazie a una catena di solidarietà e pronto intervento: perché le favole sono belle quando hanno un lieto fine anche se si tratta dei nostri amici a quattro zampe. La storia nasce da una segnalazione a Paola Serni, presidente dell’associazione "Amici di Ettore", che in poco tempo si è mobilitata per intervenire in soccorso del gattino e ha trovato subito una risposta concreta in una volontaria, Emilia, dell’ambulanza veterinaria. La volontaria Emilia nonostante l’orario di richiesta di intervento e nonostante le cattive condizioni metereologiche si è adoperata e ha trovato il micio.Emilia si è accorta che il gatto aveva problemi di salute per i quali era necessario un intervento del veterinario e lo ha salvato: subito ha avvolto il micio in una copertina e ha chiamato il canile di Viareggio che, a sua volta, è intervenuto immediatamente. Il gatto per ora è sempre in degenza nella clinica veterinaria al Campo D’Aviazione. Il canile intanto si sta occupando di trovare una famiglia al micio attraverso l’impegno delle associazioni tra cui il gattile di Viareggio. Se non sarà adottato resterà in carico a una delle associazioni che è stata interessata in questa vicenda. Se qualcuno vuole adottare il gatto e magari fare un regalo a una famiglia con bambini può contattare anche Paola Serni.M. N.