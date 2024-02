Com’è fatto il giornale? Consigli utili per la lettura

I quotidiani vengono pubblicati ogni giorno e riferiscono gli avvenimenti di attualità, politica, economia, cultura, sport e informano su ciò che avviene nel nostro Paese e nel mondo. La prima pagina è come una “vetrina” in cui troviamo le notizie principali della giornata. Le pagine interne riportano articoli di: politica interna (dall’Italia) ed estera (dall’estero); cronaca (notizie di attualità su fatti accaduti nella giornata in Italia o all’estero); economia e lavoro (notizie sul mondo del lavoro); cultura (letteratura e arte); spettacolo (cinema, teatro, musica, TV); sport (gli avvenimenti sportivi più rilevanti); cronaca locale (notizie della città in cui il quotidiano è più diffuso). Il titolo di un articolo deve attirare l’attenzione dei lettori, esso è generalmente composto da tre elementi. Dunque il titolo è frase che sintetizza l’argomento; l’occhiello è una breve frase che introduce l’argomento; mentre il sommari è brevissimo riassunto del contenuto dell’articolo.

Come si scrive un articolo di cronaca? Il giornale si rivolge ad un vasto pubblico di lettori, perciò deve avere un linguaggio semplice con un lessico non troppo specifico. Un articolo di cronaca deve fornire le informazioni necessarie per far capire al lettore i fatti accaduti, quindi perché un articolo sia completo chi scrive segue “La regola delle 5w + h”: “Who?“, i protagonisti del fatto; “Where?“, il luogo in cui è avvenuto; “When?“ quando è avvenuto; “What?“, cosa è successo; “Why?“, le cause che lo hanno determinato e infine “How?“, cioè il modo in cui si è svolto il fatto accaduto.