Coluccini premiato dalla Figc. Quarant’anni di meriti sportivi

Erano stati invitati solo sei o sette dalla Toscana. E tra di loro un solo versiliese ha avuto l’onore di essere premiato dalla Lega nazionale Dilettanti (Lnd) per le benemerenze sportive. Una soddisfazione immensa per Serafino Coluccini (nella foto), storico ex patron del calcio pietrasantino, premiato dalla Figc giorni fa a Roma per i suoi 40 anni di iscrizione, nonché per l’impegno e i meriti sportivi. Ad applaudirlo c’erano esponenti come il presidente Figc Gabriele Gravina, quello della Lnd Giancarlo Abete e l’ex presidente di Figc e Coni Franco Cararro.

"È il primo premio che ricevo – dice – e devo dire che mi ha fatto tanto piacere". Iscritto dal 1° luglio 1984 come presidente del Pietrasanta, Coluccini ha guidato i biancocelesti fino al 1989, poi un lungo stop fino al 2006,quando lo chiamò il sindaco Mallegni: il Pietrasanta era in seconda categoria e il Marina di Pietrasanta in prima, e così Coluccini creò il Pietrasanta-Marina. Quindi la scalata dalla prima categoria all’Eccellenza (2006-2009), l’esperienza allo Sporting Pietrasanta-Forte dei Marmi e la rifondazione nel 2017 del Pietrasanta calcio. "Mio nonno Serafino – ricorda – nel 1909-1910 fece il primo campo di calcio della città in piazza Statuto, mentre i primi campionati alla Pesa risalgono al 1923 e lo stadio al 1933. In 40 anni ho ottenuto 6 promozioni".

d.m.