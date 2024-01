"Colpe e ritardi dell’Authority e della Regione"

Le operazioni di disincaglio del Milù sono state seguite anche dal deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi. "Un disastro purtroppo ‘annunciato’ a causa dell’insabbiamento del porto – afferma il eputato – Una problematica annosa che la Regione non si è mai impegnata a risolvere, che non solo mette a rischio la sicurezza delle imbarcazioni, ma anche dei pescatori. Le responsabilità sono sicuramente dell’Autorità portuale – prosegue l’onorevole – immobilizzata da mesi e guidata da un funzionario regionale che non può gestire una tale problematica come invece dovrebbe e potrebbe fare un organismo presieduto da chi si occupa di politica portuale; ma sono da attribuire anche alla Regione Toscana, che dovrebbe dare all’Autorità portuale gli strumenti, soprattutto finanziari, per mettere mano e risolvere la questione. È chiaro che la previsione del sabbiodotto in assenza di un contemporaneo dragaggio non può funzionare; la draga che c’è infatti lavora poco e male e il contratto che è stato fatto con la ditta non basta, anzi, è solo costo esoso e non porta a soluzioni definitive. Il fondale del porto viareggino non può restare così com’è – prosegue - occorre un celere e definitivo ripristino dei fondali affinchè i pescherecci, sia quelli grandi ma anche quelli di più piccole dimensioni che vendono il pesce fresco lungo il molo, non rischino di restare arenati all’imboccatura o peggio ancora – e questo vale per quelli più piccoli - di rovesciarsi in acqua”. ”Mi occuperò personalmente della questione nelle sedi competenti – conclude Zucconi - informando anche il Sottosegretario al Ministero della Sovranità alimentare Patrizio La Pietra, competente in materia, e ci impegneremo per risolvere una volta per tutte questa ormai improcrastinabile problematica".