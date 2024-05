Città Giardino tinta di blu. Partita la sosta a pagamento

L’asfalto è sempre più blu, anche a Città Giardino. Nel quartiere affacciato sulla Terrazza della Repubblica da qualche giorno si è concretizzata infatti la delibera approvata dalla giunta Del Ghingaro lo scorso gennaio con la quale è stata istituita la nuova “sottozona E“ – nel rettangolo compreso tra piazza Puccini, via Buonarroti tratto piazza Puccini, viale Einaudi, e viale Belluomini – che trasforma la sosta da libera, com’era, a pagamento, com’è già in tutte le “viuzze“ dov’è stata collocata da Mover, la società partecipata che gestisce i parcheggi in città, la cartellonistica verticale e disegnata, in parallelo, la segnaletica orizzontale.

Le famigerate “strisce blu“, che i bagnanti e i lavoratori della punta settentrionale della Passeggiata hanno accolto con rammarico, mentre i residenti, e anche i proprietari di seconde case, invece chiedevano ormai da anni, anche attraverso petizioni. Perché quella di Città Giardino era rimasta l’ultima “zona bianca“ del lungomare, e per questo presa d’assalto dagli automobilisti.

In questa prima fase “sperimentale“ Mover ha avuto un approccio morbido con gli automobilisti sbadati, tollerando la sosta anche senza il regolare ticket. Ma già dal prossimo fine settimana potrebbero cominciare, insieme ai controlli, anche le multe. La tariffe applicate sono le stesse che valgono per i parcheggi sulla Terrazza, in parte occupati dal cantiere “sospeso“ di via Zara (di cui vi parliamo qui a fianco).

Resterà invece gratuita la sosta nel grande parcheggio all’angola tra la via Fratti e il viale Einaudi, dove alcuni cartelli spuntati nottetempo hanno fatto ipotizzare a molti l’estensione delle strisce blu fino al vecchio scambiatore. Ma leggendo bene, i cartelli di divieto di sosta, validi per questo fine settimana, servono per riservare lo spazio alle squadre che partecipano al meeting regionale di ciclismo giovanile che sarà ospitato oggi, e ancora domani, a Viareggio. Prova generale per il campionato nazionale atteso nel 2025, insieme ad oltre 2.500 atleti con le loro famiglie.