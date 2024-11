Ciclamini contro la violenza di genere. Iniziativa al nuovo Mercato di Bicchio

Anche Cia Versilia e Donne in Campo dicono "No" alla violenza sulle donne. In occasione della celebrazione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è in programma per la giornata di oggi al nuovo mercato contadino in piazza dell’Amicizia a Bicchio Viareggio la vendita benefica dei ciclamini. Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno delle attività di Avo, l’Associazione dei volontari ospedalieri che operano anche nelle strutture del territorio. L’appuntamento è dunque per oggi dalle 9 alle 13: con l’occasione, si potranno acquistare i ciclamini ma anche scoprire il nuovo Mercato Contadino di Bicchio – attivato la settimana scorsa – e gli stand dei produttori Cia, con prodotti a km zero, di stagione e di qualità, come: olio, formaggi, verdure e miele e perché no, realizzare qualche regalino per Natale.