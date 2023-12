‘Cercatori di poesia nascosta’. Vince alunna delle medie Manzoni

Un’alunna di Massarosa conquista il premio “Cercatori di poesia nascosta”, concorso nazionale organizzato dal Centro per il libro e la lettura. Vittoria Bernardini con l’opera “Come farfalle” è infatti arrivata prima assoluta su oltre tremila partecipanti da tutta Italia. A partecipare al concorso, grazie alle insegnanti Valentina Vassallo e Petronilla Ingarsia, l’intera classe 3 A (attuale 4 A) della scuola primaria “A. Manzoni” dell’Istituto comprensivo Massarosa 1. Le opere dovevano essere realizzate con il Caviardage, un metodo inventato da Tina Festa, presente in giuria, che integra poesia e arte figurativa. Il romanzo su cui hanno lavorato Vittoria ed i suoi compagni, come da bando, è stato Il “Visconte dimezzato” di Italo Calvino."È veramente una bella soddisfazione – sottolineano le insegnanti –: ci abbiamo lavorato tanto e sono venuti fuori lavori davvero ben fatti, Vittoria è molto emozionata e noi con lei". Vittoria Bernardini ha ritirato il premio a Roma, durante la Fiera del libro della piccola media editoria.

"Le nostre scuole e le nostre insegnanti sono un’eccellenza – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari –, e quando viene riconosciuto anche a livello nazionale ne siamo molto contenti perché se lo meritano per il lavoro che tutte indistintamente ed ogni giorno svolgono in classe". Soddisfazione anche dalla sindaca Simona Barsatto: "Massarosa ha una vocazione per la scrittura e la lettura, dobbiamo proteggere questo patrimonio"