Celebrazioni pucciniane Le "eroine" del Maestro raccontate da Giannini

La voce meravigliosa di un’icona come Giancarlo Giannini sarà protagonista dell’evento "Le eroine pucciniane", in programma sabato alle 21 al Gran Teatro Puccini. La serata, a ingresso gratuito, è stata organizzata nell’ambito delle ’Celebrazioni pucciniane’ dal comitato promotore guidato dal maestro Alberto Veronesi. E per i lettori del nostro giornale, sarà allietata dalla possibilità di godersi lo spettacolo dalle prime file.

Una serata tutta da vivere, focalizzata sulle principali vicende della vita di Puccini raccontate in un testo di Piero Rattalino che si cala in prima persona nel personaggio di Puccini, accompagnato dalle arie di tutte le 14 eroine pucciniane: Anna, Fidelia, Manon Lescaut, Mimì, Musetta, Tosca, Ciò Ciò San, Minnie, Magda, Lauretta, Giorgetta, Suor Angelica, Turandot e Liu. Giannini sarà sul palco assieme ad artiste d’eccezione come le soprano Martina Serrafin, Afag Abbasova, Clarissa Costanzo, Sara Rossini e Khatia Jikidze, con l’orchestra del Teatro di Craiova diretta da Michele Gamba.

L’evento è a ingresso gratuito, ma per i lettori de La Nazione c’è una piacevole sorpresa: i primi mille a presentarsi con il coupon dell’iniziativa che pubblichiamo sul nostro giornale, avranno diritto a un posto nelle primissime file, da cui godere appieno della magia della serata. Una testimonianza tangibile del legame che intercorre tra il nostro giornale e la promozione della cultura in ogni sua forma.

"Un altro importante appuntamento per le Celebrazioni pucciniane e per gli appassionati di Puccini – commenta il presidente Alberto Veronesi –; in attesa dell’orchestra filarmonica della Scala e di Zubin Mehta, siamo lieti di accogliere il grande attore Giancarlo Giannini con artiste importanti come Martina Serrafin e Afag Abbasova, e le giovanissime Clarissa Costanzo, Sara Rossini e Khatia Jikidze, che costituiscono le migliore promesse giovanili delle Accademie Italiane, accompagnate da unpottima orchestra come quella del Teatro Nazionale di Craiova diretto dal maestro Michele Gamba, appena reduce da due importanti successi al Teatro della Scala. Ringrazio per la collaborazione il direttore Daniele Borniquez dell’Accademia Lirica del Teatro alla Scala per aver dato la disponibilità di Sara Rossini e Clarissa Costanzo e il direttore Vincenzo De Vivco dell’Accademia Lirica di Osimo per la disponibilità di Khatia Jikidze".

Insomma, dopo i successi dello scorso luglio – con più di 9mila persone tra Lucca e Torre del Lago nelle prime due serate – il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane è pronto a un altro evento tutto da vivere.

RedViar