Caso mensa scolatica: "Affidamento in corso"

Il Comune smentisce l’amministratore unico della Pietrasanta Sviluppo Pietro Bertagna che aveva annunciato di essersi aggiudicato l’appalto per le mense scolastiche a Massarosa: "L’Amministrazione precisa che, ad oggi, la gara per il servizio di mensa scolastica non è ancora stata aggiudicata – si legge in una nota dell’ente di piazza Taddei –; si stanno espletando le fasi successive all’apertura delle buste e la stazione appaltante, solo una volta terminati questi assaggi, comunicherà al comune di Massarosa l’azienda vincitrice. Successivamente, sarà lo stesso ente comunale a fare le ulteriori verifiche previste dalla legge sugli appalti. Soltanto a questo punto – chiude il Comune – dopo queste due ulteriori fasi, sarà effettivo l’affidamento e partirà il servizio. Il tutto, ovviamente, il più rapidamente possibile".