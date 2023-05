Carnevale, tappetari e artisti Insieme..."Solo per una Notte"

S’intitola "Solo per una Notte" il grande festival che domani animerà il lungomare di Lido con oltre nove ore di intrattenimento per festeggiare l’inizio della stagione. La manifestazione, organizzata dal Comune, avrà come direttrice artistica Elodie Lebrigre, artista e carrista del Carnevale di Viareggio. che ha curato il programma e l’organizzazione assieme al vicesindaco Andrea Favilla.

La Passeggiata sarà divisa in quattro aree. L’area Mare (da Piazza Lemmetti al Pontile) ospiterà laboratori e mascherate tra danza, origami, castelli di sabbia, cartapesta, burattini, bodypainting, passando per l’irrefrenabile ritmo esotico dei Pedrasamba, assieme alle Maschere isolate e alle Mascherate in gruppo del Carnevale. Sempre dalla Cittadella arriverà il carro di prima categoria "Ridi Pagliaccio" della Compagnia del Carnevale della famiglia Lebigre, che sarà assoluto protagonista dell’area Tramonto (zona Pontile) portandosi dietro gli oltre cento clown che ne compongono la mascherata e che animeranno la Passeggiata con un tragicomico living theatre. Il carro, per l’occasione, diventerà un vero e proprio palco animato, sia per un talkshow a tema creatività ed effimero che per le performances live del cantautore Luca Bassanese e del tenore Amadi Lagha.

L’area Via Lattea (dal Pontile al Viale Carducci) sarà invasa la magica tradizione dei Tappeti di Segatura di Camaiore, candidata a patrimonio Unesco, grazie all’Associazione Tappeti di Segatura Camaiore. I lavori dei maestri tappetari si ispireranno alle opere del maestro del liberty Galileo Chini. Inoltre, "Solo per una Notte" avrà il piacere di ospitare l’edizione italiana del Festival delle Arti Effimere: un’occasione unica per il dialogo artistico e l’interscambio culturale, con 14 delegazioni nazionali e internazionali di infioratori attesi a Lido. Contemporaneamente, domattina sarà organizzato un grande simposio al Teatro dell’Olivo con tutti gli ospiti tappetari. In Piazza Principe Umberto, poi, un palco ospiterà spettacoli di magia, recital musicali e musica etno popolare.

Infine, l’area Luna (da Viale Carducci a Piazza Castracani) sarà palcoscenico naturale per tantissimi di artisti di strada: grandi spettacoli di acrobati, saltimbanchi, scuole di danza, spettacoli di fuoco e giocoleria: meravigliosi artisti internazionali che getteranno Lido di Camaiore in un’aura incredibilmente affascinante. "Sono onorata che Camaiore mi abbia chiamata per questa direzione artistica", commenta Elodie Lebrigre.

