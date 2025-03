Capitan Pinuglioro simile a un aviatore

Ecco Capitan Pinuglioro la maschera simbolo del Rione Campo d’Aviazione - maschera nata nel 2013 e che si rifà a un aviatore (il quartiere era infatti sede di un piccolo aereoporto) che vola in sella a un gabbiano -. A indossarne i panni c’è il 33enne Emanuele Taddei.

Emanuele, da quanto ricopri questo ruolo? "Da 3 anni, vale a dire da quando il comitato rionale è stato ricreato".

Come è nata l’idea di mascherarsi? "Dalla proposta fattami dai ragazzi che hanno riattivato la fiamma della passione nel quartiere. Sono stato uno dei primissimi innesti nella squadra".

Qual è la cosa che trovi più bella nell’interpretare tale ruolo? "Il riuscire a strappare anche un semplice sorriso a chi ti incontra per strada".

Per quanto tempo pensi ancora di vestirne i panni? "Finché avrò tempo ed energie a sufficienza per riuscire a combaciare quello che è un hobby con lavoro e vita privata".

Come concili tale impegno con il lavoro? "Non è effettivamente semplice anche perché non abito a Viareggio. Ma non mi pesa fare qualche sacrificio".

Cosa rappresenta per te la maschera rionale? "Un aspetto della mia personalità che ho spesso celato per timidezza".

Per un mese l’anno diventi una sorta di star... "È sempre bello vedere i bambini che credono nel personaggio che interpreti. Pensano che io arrivi dal mondo delle favole".