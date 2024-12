Cantiere in via Marconi. Via alla riqualificazione

Sono partiti i lavori di riqualificazione di via Marconi a Lido di Camaiore. L’intervento, suddiviso in più lotti funzionali, riguarda principalmente la realizzazione della fognatura bianca: attualmente, infatti, il sottoservizio copre soltanto in parte l’intera via Marconi (che si sviluppa per un totale di 890 metri), e, in alcuni casi, la condotta presente è in stato di usura dato dal tempo.

Il progetto nasce quindi con l’obiettivo di dotare l’intera strada del sottoservizio nel giro di due anni. Con il primo lotto, partito negli scorsi giorni, il Comune interverrà nel tratto via del Fortino - via Rosso di San Secondo, sia a potenziamento delle tubazioni esistenti (tratto via del Fortino-via I Maggio) sia con la messa in posa ex novo ove assente (tratto via I Maggio-via Rosso di San Secondo), per un totale di 340 metri di nuova fognatura bianca. Una volta completata la messa in posa della nuova condotta, il tratto verrà completamente riasfaltato.

I lavori corrispondono ad un investimento complessivo di 300 mila euro. Altrettanti saranno spesi nel 2025 per il secondo e ultimo lotto.

"Proseguiamo il piano di rigenerazione urbana di Lido di Camaiore iniziato ormai oltre 10 anni fa – racconta il sindaco Marcello Pierucci –; nel 2012, la passata Amministrazione ereditò una situazione molto pesante: tantissime strade dissestate, alcune quasi inagibili. Nello scorso mandato abbiamo investito tante risorse per il completo rifacimento di tante viabilità: via Roma Capitale, via Gasparini, via Adua, via Don Minzoni, via Buonarroti, via Massei, via Perasso, via delle Ginestre, via Manfredi, via Forlanini, via Pellegrinetti, via Hack, via Pellico, via Garibaldi, solo per citarne alcune".