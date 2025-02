Candidatura a capitale dell’arte contemporanea. Al via il percorso: oggi il tavolo rivolto agli operatori

Partono oggi, al Sant’Agostino, i tavoli di lavoro per disegnare il futuro culturale della Piccola Atene. L’appuntamento è per le 17 e sarà la prima tappa del percorso di ascolto e confronto per la realizzazione del "Piano strategico della cultura", progetto affidato alla PromoPa Fondazione per gettare le fondamenta per una programmazione che include la candidatura della città a capitale dell’arte contemporanea 2027. Il tavolo di oggi, "La programmazione culturale: dalla visione alla governance pubblico-privata", sarà un confronto tra enti pubblici, operatori privati e professionisti del settore, ossia artisti, curatori, galleristi, organizzatori di eventi e tutti coloro che operano nell’ambito culturale e che potranno portare il loro contributo in un dibattito aperto. La partecipazione è gratuita: iscrizioni su www.promopa.it/scheda-di-iscrizione/?cp=TAVOLI_PIETRASANTA