Camaiore Violenza sulle donne. Mozione approvata all’unanimità

Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Camaiore, la capogruppo del Pd Gloria D’Alessandro ha presentato una mozione per chiedere all’amministrazione l’attivazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Il consiglio comunale ha approvato la proposta all’unanimità. La maggioranza ha accolto un emendamento dell’opposizione, ribadendo che su questo tema è possibile e auspicabile trovare una posizione comune che possa aumentare l’efficacia delle misure di contrasto a una forma di violenza che trova quotidianamente nuove manifestazioni. Il documento nasce da un’iniziativa delle Donne Democratiche Versilia e si propone di presentare in ciascuno dei sette comuni versiliesi una mozione che chieda alle varie amministrazioni di mettere in campo strumenti e iniziative per superare la violenza di genere e in particolare l’adesione ai progetti di Regione Toscana e Anci Toscana.