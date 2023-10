Camaiore Sportello migranti. Servizio Arci insieme allo Spid

Arci Versilia inaugura lo sportello ‘Immigrazione’ a Camaiore ed annuncia di occuparsi della pratica dello Spid per tutti. Intanto hanno aperto lo sportello che già da oggi fino alle 14 sosterrà gli immigrati nei servizi da sbrigare attraverso la rete burocratica: “Un segnale importante specie in un momento come l’attuale” ha detto l’assessore Anna Graziani. Jan Michelangelo Vecoli, Claudia Nardini e Giulia Dati hanno annunciato di aver vinto un bando per la ‘Digital inclusion’ che a breve vedrà lo staff occuparsi di far dotare gratuitamente le persone dello Spid, uno strumento divenuto necessario per decine di pratiche e che, soprattutto gli anziani, hanno difficoltà a reperire. Per accedere ai servizi pubblici dell’amministrazione, all’Agenzia delle Entrate, a decine di sportelli on line, oggi serve lo Spid. Lo sportello Arci è nel palazzo comunale, aperto il venerdì dalle 9 alle 14.