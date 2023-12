Camaiore Piove dentro le tribune. Nuove polemiche sullo stadio

Piove sulle tribune dello Stadio comunale di Camaiore. “Nonostante i numerosi appelli fatti in consiglio comunale dalla Lega e dai consiglieri di Fratelli d’Italia, non si è ancora provveduto a risolvere i problemi – scrive il consigliere comunale. Vorrei ricordare al sindaco – scrive il consigliere Andrea Pellegrini – che ormai è passato un anni dalla commissione che facemmo allo stadio comunale per verificare lo stato dell’impianto: ci fu detto, dai responsabili dell’ufficio tecnico, che per le infiltrazioni d’acqua già presenti sul solaio di copertura delle tribune erano già stati stanziati soldi e che i lavori sarebbero iniziati in breve tempo. Vede sindaco, non per fare i gufi come ci definisce lei e non per fare propaganda elettorale, ma i problemi sempre più aumentano”. Anche se l’ingegnere ha certificato l’agibilità della struttura valevole 18 mesi, le numerose piogge che sono già avvenute e quelle che verranno potrebbero procurare distacchi d’intonaco o parti di laterizio.