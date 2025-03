Camaiore Mozione di Forza Italia: "Serve un garante per gli anziani"

"Serve un garante per gli anziani": l’appello viene da Forza Italia che ha protocollato la mozione che sarà discussa nell’assise di mercoledì prossimo: Forza Italia intende quindi dedicare una figura a questa fascia fragile sempre più nutrita nella nostra popolazione. Nella mozione protocollata si fa riferimento alla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, che parla chiaramente di riconoscere alle persone anziane il diritto di condurre una vita dignitosa e di partecipazione alla vita sociale e culturale di ogni singola comunità; l’età e la condizione di dipendenza non possono essere motivodi restrizione di diritti umani. "È compito di un’amministrazione comunale – dicono gli azzurri camaioresi – assumere iniziative per promuovere interventi di natura socio-assistenziale, incentivare stili di vita sani e attivi, vigilare sull’assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali, favorire il benessere dell’anziano in ogni momento della propria vita, realizzare una città a misura anche di anziano".