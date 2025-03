Camaiore L’affondo di Lari (FdI): "Manutenzione dei fossi inesistente"

Dopo quasi tre mesi di attesa è approdata in consiglio comunale una petizione sottoscritta da oltre 100 cittadini in cui si richiede la manutenzione dei fossi Carraia, Paduletto e Gaggetto, al fine di evitare allagamenti.

A darne notizia è la consigliera di Fratelli d’Italia Rita Lari, che chiarisce: "I fossi sono in gestione al Consorzio di Bonifica e il dirigente ai lavori pubblici ha spiegato che la convenzione, sottoscritta nel 2018 tra il Comune e il Consorzio, non risulta ad oggi ancora attivata. È del tutto auspicabile una revisione della suddetta, sempre che questa amministrazione lo voglia fare. Vista la convenzione, fa sorridere la blanda motivazione di modifica all’ordine del giorno proposto dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia voluta dalla maggioranza. Aspettiamo fiduciosi che il sindaco e la giunta si attivino a sollecitare il consorzio di Bonifica per la concreta attuazione, di questa modifica, voluta da questa accorata maggioranza, che alla fine ha dovuto approvare il nostro ordine del giorno".