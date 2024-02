Camaiore La sfida del Tordello d’oro al Vignaccio

Svelati i nomi dei tre finalisti del "Tordello d’Oro", la gara gastronomica e culturale in programma martedì 19 marzo all’insegna dei tordelli al ragù. L’evento si terrà all’osteria Il Vignaccio nella frazione di Santa Lucia. E proprio l’osteria di casa sarà uno dei tre finalisti: gli altri due sono il ristorante Il Soggiorno di Pedona e il bar-pizzeria La Piazza di Strettoia. Sarà una giuria tecnica a decretare il vincitore di quest’anno, che si aggiudicherà una statuetta in cartapesta che rappresenta il Tordello in una fiammante versione dorata. La gara gastronomica del "Tordello d’Oro" giunge così alla terza edizione e in passato è stata vinta da realtà storiche del territorio: nel 2022 è toccato al Caffè Centrale di Camaiore, mentre l’anno scorso hanno trionfato i tordelli del Baccalà Vino e Merendino di Capezzano Pianore, della famiglia Santini che da decenni è protagonista della ristorazione versiliese. Anche tra i finalisti si contano volti celebri: la trattoria Beppino a Valdicastello, il ristorante Rina di Corsanico, la trattoria Da Demè a Vallecchia e il ristorante Bernanrdone a Nocchi. Tutti locali che, al solo pronunciarli, evocano un piatto di ottimi tordelli. Per prenotare e assicurarsi un posto alla cena della finale (con menu completo realizzato dalla cucina del Vignaccio): 348/305 8303.